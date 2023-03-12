زاخو يحقق فوزاً صعبا على الكرخ بالدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي زاخو من تحقيق الفوز على ضيفه فريق نادي الكرخ بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الجولة 20 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم .

وجاء هدف زاخو في الدقيقة 14 من الشوط الاول عبر اللاعب فرحان شكور.

وشهد اللقاء في الدقيقة 90 طرد حارس زاخو، محمد صالح باشهار الحكم البطاقة الحمراء المباشرة بوجهه، ليدخل الحارس البديل ليث معن الذي حصل على بطاقة صفراء للتأخير من اول لمسة، فيما أضاف حكم اللقاء 7 دقائق وقت اضافي

وجرت المباراة في الساعة الخامسة والربع مساء اليوم الأحد في ملعب زاخو، بمحافظة دهوك ضمن اقليم كوردستان .

ورفع زاخو رصيده للنقطة 24 بالمركز 13، وتجمد رصيد الكرخ عند النقطة 26 بالمركز العاشر .