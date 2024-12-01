زاخو يحقق فوزاً ثميناً على الكرمة ويتصدر فرق دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ فاز فريق زاخو على ضيفه الكرمة، مساء اليوم الأحد، في ختام الجولة التاسعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب زاخو عند الساعة السابعة والنصف مساءً وانتهت لصالح زاخو بنتيجة 1-0.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل زاخو هدف التقدم في الدقيقة 71 عن طريق موسيس.

وشهد اللقاء طرد لاعب زاخو ناصر محمدوه في الدقيقة 62 بسبب دعسه لقدم أحد لاعبي فريق الكرمة، ليكمل زاخو المباراة بعشر لاعبين.

وبهذه النتيجة رفع فريق زاخو رصيده للنقطة 16 بالمركز الأول، وتجمد رصيد الكرمة عند النقطة 14 بالمركز السادس.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من علي حسين حكم ساحة، وأمير داود مساعد أول، ورضا عباس مساعد ثان، وحامد طالب حكم رابع، وسجاد خالد حكم "VAR".