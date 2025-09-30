زاخو يحقق انتصاره الأول على حساب القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج للأندية

شفق نيوز- دهوك

استهل نادي زاخو العراقي لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، مشواره في دوري أبطال الخليج للأندية بفوز مستحق على نظيره القادسية الكويتي.

وجرت المباراة بين الفريقين على أديم ملعب دهوك عند الساعة الـ8:30 ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى للبطولة، وانتهت لصالح زاخو بنتيجة 3-1.

وسجل القادسية أولاً من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب محمد صالح في الدقيقة 9، وتمكن زاخو من تعديل النتيجة في الدقيقة 15 عن طريق المحترف إتشيتا ديبوتي، وأضاف زاخو هدفه الثاني من رأسية رائعة عن طريق شيركو كريم في الدقيقة 45+6.

وفي الشوط الثاني أضاف شيركو كريم هدفاً ثالثاً لزاخو من كرة ذكية في الدقيقة 51.

وكانت قرعة البطولة قد قسمت الأندية المشاركة إلى مجموعتين ضمت الأولى كلاً من زاخو العراقي، والعين الإماراتي، وسترة البحريني، والقادسية الكويتي، فيما ضمت المجموعة الثانية الريان القطري، والشباب السعودي، والنهضة العماني، وتضامن حضرموت اليمني.