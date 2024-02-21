زاخو يحقق الفوز على الميناء في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ حقق فريق زاخو، يوم الأربعاء، الفوز على مضيفه فريق الميناء بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة 15 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب المدينة الخاص بفريق الميناء عند الساعة الرابعة والنصف عصراً.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل فريق زاخو هدفه عن طريق المحترف فرانك سدرك في الدقيقة 77، وعاد فرانك سدرك ليسجل هدفاً ثانياً لزاخو في الدقيقة 90+6 .

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من علاء سالم حكم ساحة، ويساعده كل من هاني إبراهيم مساعد أول، ومصطفى عبد الرزاق مساعد ثانٍ، ومحمد صادق حكم رابع، ومهند مناف حكم على تقنية الفار.