زاخو يحقق الفوز على الكهرباء في دوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ فاز فريق نادي زاخو يوم الجمعة، على ضيفه فريق نادي الكهرباء بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة 27 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجرت المباراة في الساعة السادسة والربع مساءً على ملعب زاخو.

وسجل زاخو هدفه من ركلة جزاءنفذها بنجاح فرحان شكور في الدقيقة 69 من زمن المباراة، وعاد فريق زاخو ليسجل هدفاً ثانٍ في الدقيقة 90+1 عن طريق رمضان صديق.

وبهذه النتيجة رفع زاخو رصيده للنقطة 30 بالمركز 16 وتجمد رصيد الكهرباء عند النقطة 49 بالمركز الرابع.