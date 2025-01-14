زاخو يحقق الفوز على الحشد الشعبي في دوري المحترفين لكرة السلة

شفق نيوز/ تغلب نادي زاخو على ضيفه نادي الحشد الشعبي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات دوري المحترفين العراقي لكرة السلة.

وجرت المباراة في قاعة نادي زاخو المغلقة للألعاب الرياضية، وانتهت لصالح زاخو بفارق سبعة نقاط وبنتيجة 89-82 نقطة.

وتقام بعد يوم غد الخميس مباراتان ضمن المنافسات نفسها، تجمع الأولى نادي الحلة وضيفه غاز الشمال في قاعة نادي الحلة.

وتقام المباراة الثانية بين فريقي نادي دجلة الجامعة وضيفه نادي الكهرباء، وتقام المباراة في قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية في بغداد.