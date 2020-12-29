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زاخو يحرج الزوراء على ملعبه ويحقق الفوز بهدف وحيد

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-29T15:22:11+0000
زاخو يحرج الزوراء على ملعبه ويحقق الفوز بهدف وحيد

شفق نيوز/ حقق فريق زاخو فوزا مهماً في الدوري العراقي الممتاز، يوم الثلاثاء، على مضيفه الزوراء بهدف دون رد.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن ملعب الشعب الدولي شهد مباراة جمعت فريقي الزوراء وضيفه زاخو من كوردستان ضمن منافسات الجولة الحادية عشر للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وأضاف مراسلنا؛ أن فريق زاخو تمكن من الفوز على الزوراء بهدف دون رد، جاء عن طريق زياد احمد في الدقيقة الـ70 من المباراة.

وأشار المراسل؛ إلى أن فوز زاخو رفع رصيده للنقطة السابعة عشر بالمركز الخامس، فيما تجمد رصيد الزوراء بسبب خسارته الأولى عند النقطة السادسة عشر بالمركز السادس، ويصبح لدى النوارس 7 تعادلات وفوز في ثلاثة مباريات، فيما كانت هذه خسارته الأولى في الدوري الممتاز.

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