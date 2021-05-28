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زاخو يحجز لاعبيه 5 أيام ويلاقي اربيل وديا

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-28T12:58:18+0000
زاخو يحجز لاعبيه 5 أيام ويلاقي اربيل وديا

شفق نيوز/ أكد ادريس كوجر امين سر نادي زاخو، يوم الجمعة، ان ادارة زاخو تضع في أولويات عملها الحالي هو التركيز على لقاء فريقها الكروي في لقائه المقبل أمام القوة الجوية ضمن دور ربع نهائي كاس العراق لكرة القدم.

وقال كوجر لوكالة شفق نيوز؛ ان الادارة قررت حجز الفريق بدءاً من اليوم في أحد الفنادق لغاية انطلاق مباراتهم المقبلة امام القوة الجوية المؤهلة لمباراة نصف نهائي البطولة.

وأوضح أن "اليوم هيئنا خوض لقاء ودي للفريق امام اربيل استعدادا للمباراة المرتقبة الرسمية ضمن منافسات كأس العراق".

واشار الى ان "فرصتنا قائمة لحسم اللقاء لصالحنا لاسيما الفريق متكامل باستثناء عدم مشاركة اللاعب كيلان لقمان كونه محروم بسبب بطاقات الإنذار".

وأشار كوجر؛ ان الادارة لم تقصر في اي شيء مع اللاعبين وتم تسليم مستحقاتهم حسب الأصول، ونأمل أن يظهروا بشكل طيب في اللقاء المقبل.

ويضيّف فريق نادي زاخو فريق القوة الجوية في دور الـ 8 لبطولة كأس العراق لكرة القدم في الرابع من الشهر المقبل.

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