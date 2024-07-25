زاخو يجري سلسلة تعاقدات مع لاعبين استعدادا للموسم الكروي المقبل

شفق نيوز/ اجرت ادارة نادي زاخو جملة من التحديد التعاقدات مع لاعبين جدد لتمثيل كرة زاخو في دوري نجوم العراق للموسم 2024-2025.

وتعاقدت ادارة النادي مع لاعبين بارزين وهم محمد علي عبود قادما من نادي الزوراء، كما تعاقدت مع اللاعب الأردني محمد أبو حشيش لاعب نفط الوسط السابق ومحمود الاسود قادم من نادي الكرامة السوري.

وجدد فريق زاخو عقود لاعبيه الذين مثلوا النادي الموسم الكروي السابق وهم شيفان جميل، يوسف رائد، والمحترف اليمني ناصر محمودة.

وحصل فريق نادي زاخو في الموسم 2024-2025 على المركز الخامس برصيد 67 نقطة.