زاخو يتهم الشرطة بخرق لوائح الاتحاد وينتظر قرارا انضباطيا.. وإدارة القيثارة ترد

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي زاخو، يوم السبت، أنها رفعت شكوى ضد نادي الشرطة لإختراقه لوائح الاتحاد العراقي لكرة القدم في لقاء زاخو والشرطة الاخيرة الذي جرى أمس الجمعة ضمن الجولة الثامنة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وقال رئيس النادي عمار فرهاد، لوكالة شفق نيوز" ان "اللوائح التي وضعها الاتحاد والتي تشير الى التعاقد مع 6 لاعبين محترفين اربعة منهم يكونون ضمن منتخباتها تلعب تحت التصنيف 90 دولياً واثنان فقط فوق التصنيف 90 دولياً".

وأكد رئيس النادي أن "فريق الشرطة أشرك ثلاثة لاعبين فوق التصنيف 90 وهذا خرق واضح للوائح التي تم وضعها من قبل الاتحاد العراقي".

واشار الى ان "الاتحاد حدد 24 ساعة لتقديم شكوى بهذا الصدد في حال حدث الخرق، وقد رفعنا الشكوى للاتحاد بعد المباراة مباشرة لاتخاذ القرار الذي ينص في حال أي خرق للوائح، ويعتبر ذلك النادي خاسراً بنتيجة 0-3 بدون غرامة مالية"، متابعاً القول "ننتظر قراراً انضباطياً من الاتحاد ينصف فريقنا".

وبيّن أن "الشرطة ربما خرق اللوائح في مباريات سابقة خاضها في الأدوار الماضية، إلا أنه لا يُعتبر خاسرا في تلك الأدوار لأن الفرق التي واجهته لم ترفع شكوى ضده بهذا الصدد، لكننا اكتشفنا ذلك ورفعنا الشكوى حسب الضوابط".

وكان نادي الشرطة فاز على ضيفه زاخو، بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري نجوم العراق لكرة القدم 2023-2024 في المباراة التي جرت المباراة على ملعب النجف أمس الجمعة في الساعة السابعة مساءً.

من جانبه قال عضو نادي الشرطة تحسين الياسري، لوكالة شفق نيوز، "لقد وقعنا على كشوفات عدد من اللاعبين المحترفين منذ العام الماضي قبل قرار الاتحاد بتحديد المحترفين، وقد صادق الاتحاد على ذلك دون ان يوضح لنا او يعترض او يرفض".

وأضاف لقد "وقعنا ايضا مع المحترفين بضمنهم السوريان يوم 15 آب الماضي"، مبينا لقد تم غلق سوق الانتقالات يوم 23 تشرين الثاني الماضي، أي بعد ثمانية أيام من اكمال تعاقداتنا المتعاقبة مع ما تبقى من محترفين"، متسائلا: "اذاً من يتحمل هذا الخلل؟، ولاسيما ان الاتحاد العراقي صادق على كل تعاقداتنا ولم يعترض".

وابدى الياسري استغرابه لتعدد شكاوى زاخو بعد كل فوز نحققه على فريقه الكروي، موضحاً ان "هذه هي الشكوى الرابعة بعد فوزنا أربع مرات، فبعد كل فوز يرفع نادي زاخو معترضاً، شكوى ضدنا لدى الاتحاد بحجج مختلفة".