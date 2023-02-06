زاخو يتغلب على نفط الوسط ونوروز يعادل النفط بالدوري الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق زاخو من التغلب على مضيفه نفط الوسط، فيما تعادل نوروز والنفط، يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وانطلقت المباراتان في الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، وفي المباراة الأولى ضيّف نفط الوسط فريق زاخو على ملعب النجف الدولي.

وجاء هدف المباراة الوحيد لزاخو في الدقيقة 54 عن طريق اللاعب علي مهدي.

وبهذه النتيجة رفع زاخو رصيده للنقطة 17 بالمركز الرابع عشر متساوياً مع نوروز بالنقاط ومتخلفاً عنه بفارق الأهداف، وتجمد رصيد نفط الوسط عند النقطة 18 بالمركز الثاني عشر.

وفي المباراة الثانية التي جرت على ملعب الشعب الدولي، تعادل فريق نادي النفط مع ضيفه فريق نادي نوروز بنتيجة 1-1.

وسجل النفط أولاً في الدقيقة 32 من الشوط الاول عن طريق المحترف دينيس اكبار انتوي، وفي الدقيقة 83 جاء هدف التعديل لنوروز عن طريق المحترف كلاوديو اوليفيرا.

وبهذه النتيجة رفع النفط رصيده للنقطة 10 بالمركز الثامن عشر، ورفع نوروز رصيده للنقطة 17 بالمركز الثالث عشر.