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زاخو يتعاقد مع محترف عراقي في الدوري الاندنوسي

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-30T18:03:23+0000
زاخو يتعاقد مع محترف عراقي في الدوري الاندنوسي

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي زاخو، يوم السبت، عن تعاقدها مع محترف عراقي يلعب في الدوري الاندنوسي.

وقال امين سر النادي ادريس كوجر لوكالة شفق نيوز، إن "ادارة النادي تعاقدت مع لاعب المنتخب العراقي بروا نوري لمرحلة واحدة على سبيل الاعارة بعد توقف الدوري الاندنوسي".

واضاف كوجر ان "نوري يلعب في نادي بالي يونانيد الاندنوسي وقد تم الاتفاق معه ومع ادارة ناديه الاندنوسي السابق بعد توقف الدوري الاندنوسي للانضمام لنادي زاخو وتمثيله في المرحلة الثانية".

وبين ان "اللاعب بروا يلعب بمركز الوسط ويعد من اللاعبين البارزين الذي مثل المنتخب العراقي بعد دعوته من قبل مدرب المنتخب السابق باسم قاسم وله هدف دولي للعراق سجلها من ركلة جزاء في مرمى كينيا في لقاء ودي سابق".

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