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زاخو يتعاقد مع لاعبين محليين ومحترفين جدد.. صور 

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-06T20:53:27+0000
زاخو يتعاقد مع لاعبين محليين ومحترفين جدد.. صور 

شفق نيوز/ ذكر عضو إدارة ومدير اعلام نادي زاخو  دلژار عدنان، يوم الثلاثاء، أن الإدارة وقعت مع المهاجم "منار طه" قادما من الميناء لموسم واحد، وكذلك مع المدافع "تقي فلاح" قادماً من الكرخ لموسم واحد أيضاً، بغية تعزيز صفوف فريقه الكروي استعدادا للدوري العراقي الممتاز للموسم 2022-2023 .

وقال عدنان لوكالة شفق نيوز، إن التعاقد جاء بناء على رغبة المدرب حمزة هادي كونه اكد احتياجه لهذين المركزين، مضيفا ان الادارة تعاقدت مع خمسة محترفين، ثلاثة منهم سوريين، وهم "ميلاد حمد" و"زيد غرير" و"محمد بري"، واثنان من البرازيل وهما "لوكاس وكوجي".

واشار الى ان "الفريق دخل معسكرا تدريبيا في اربيل مطلع الشهر الحالي ويستمر لغاية 15 من الشهر ذاته"، موضحاً أنه "خاض مباراة واحدة حتى الآن مع فريق هندرين الناشط بالدوري الكوردستاني الممتاز وفاز عليه 2-1".

وبين أن "الفريق سيخوض ضمن برنامجه بالمعسكر ثلاث مباريات أخرى يوم 9 مع نفط البصرة ، ويوم 11 مع نفط الوسط ويوم 14 مع نفط ميسان".

ويعد فريقا اربيل وزاخو الممثلان الوحيدان لكوردستان في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم .

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