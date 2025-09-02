زاخو يتعاقد مع لاعبين جدد ويلاقي "كوجالي سبور التركي" ودياً

شفق نيوز- دهوك

يخوض فريق زاخو لكرة القدم مباراة ودية مع كوجالي سبور التركي الناشط بالدوري الممتاز التركي خلال المعسكر التدريبي المقام حالياً في تركيا.

وستقام المباراة في مدينة إزميت التركية يوم السبت المقبل الموافق 6 من شهر أيلول الحالي، حيث تأتي المباراة ضمن معسكر زاخو التدريبي تحضيراً لاستحقاق دوري نجوم العراق لكرة القدم المقرر انطلاقه منتصف الشهر الحالي.

إلى ذلك، تعاقدت إدارة نادي زاخو اليوم، مع اللاعب مهدي كامل، قادماً من نادي الطلبة لموسم واحد، كما تعاقدت مع الحارس حسين عدنان، قادماً من نادي السماوة.

يذكر أن نادي زاخو تعاقد مع المدرب القطري وسام رزق، لتدريب فريقه الكروي في دوري نجوم العراق لموسم واحد أيضاً.

وكان فريق زاخو قد حصل على المركز الثالث في الموسم السابق بعد أن جمع 71 نقطة.