زاخو يتسلم جائزة أفضل جمهور بالعالم وأربيل يفسخ عقد لاعبه الأرجنتيني

شفق نيوز- بغداد

‏سلم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، يوم الخميس، رئيس نادي زاخو عمار فرهاد، جائزة أفضل جمهور بالعالم وذلك في احتفال أقامه الاتحاد الدولي بالمناسبة.

وجرى تسليم الجائزة في مراسيم خاصة أقيمت بدولة قطر، حيث تسلم عمار فرهاد، رئيس نادي زاخو، جائزة (The Best) لأفضل جمهور على مستوى العالم.

وفاز مشجعو نادي زاخو الرياضي، يوم الثلاثاء الماضي، بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لأفضل المشجعين لعام 2025، ضمن حفل جماهيري أقيم في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال الفيفا على موقعه الرسمي، أن جماهير زاخو العراقي حصلت على التكريم ضمن جوائز The Best من FIFA لعام 2025، بعد لفتة إنسانية مميزة قامت بها تجاه الأطفال المرضى، تمثلت في منحهم دُمى كهدايا.

وأوضح، أن الفوز جاء نتيجة لمبادرة جماهير النادي التي سبقت مباراة فريقهم أمام نادي الحدود ضمن دوري نجوم العراق، والتي أُقيمت في 13 أيار/مايو، حيث قام المشجعون بإلقاء آلاف الدمى المحشوة إلى أرض الملعب، جُمعت قبل انطلاق اللقاء، ليتم التبرع بها لاحقًا للأطفال المرضى.

من جانب آخر تم فسخ عقد المحترف الأرجنتيني كيفن سياس مع نادي أربيل الرياضي بموافقة الجانبين.

وشكرت إدارة النادي، اللاعب كيفن، على الوقت الذي قضاه مع النادي، وتمنى النادي للاعب حظا سعيدا في مشواره القادم.