زاخو والطلبة في قمة مثيرة.. ثلاث مواجهات بانطلاق الجولة الـ 28 لدوري النجوم

شفق نيوز- بغداد

تنطلق منافسات الجولة الـ 28 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، اليوم الأحد، بإقامة ثلاث مباريات في بغداد ودهوك والنجف، تبرز من بينها المواجهة الجماهيرية المرتقبة بين زاخو والطلبة.

ففي أولى اللقاءات عند الساعة الخامسة عصراً، يستضيف فريق أمانة بغداد على ملعب "الكابتن شرار حيدر" ضيفه فريق دهوك.

ويدخل أصحاب الأرض المباراة بشعار "تصحيح المسار" للهروب من مراكز المؤخرة، فيما يسعى "صقور الجبال" لتعويض خسارتهم السابقة أمام الكرمة والعودة لمزاحمة فرق الصدارة.

وعند الساعة السابعة والنصف مساءً، يحتضن ملعب زاخو الدولي "قمة اليوم"، حيث يلتقي أصحاب الأرض مع ضيفهم الثقيل فريق الطلبة في مواجهة تكتسب أهمية قصوى للفريقين الطامحين للبقاء ضمن "دائرة النخبة" في سلم الترتيب.

وفي التوقيت ذاته، يضيف ملعب النجف الدولي لقاءً يجمع فريق النجف بضيفه فريق الكرمة؛ إذ يسعى "غزلان البادية" لاستثمار عامل الأرض والجمهور لتجاوز سلسلة النتائج السلبية، بينما يتطلع الكرمة لمواصلة عروضه القوية والقفز إلى مراكز أكثر تقدماً في جدول المسابقة.