زاخو والصناعات الكهربائية يدشنان فوزهما الأول ونتيجة مستحقة لاربيل

شفق نيوز/ تمكن فريق زاخو، يوم الخميس، من تحقيق فوزه الأول الثمين على ضيفه القوة الجوية بهدف دون مقابل للصقور ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري الكرة الممتاز.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن هدف الفوز جاء بإمضاء اللاعب هارون احمد في الدقيقة 66 من زمن اللقاء.

واشار المراسل إلى أنه بفوز زاخو يكون قد رفع رصيده الى ثمان نقاط بالمركز التاسع وتجمد رصيد الجوية عند النقطة العاشرة وتراجع للمركز الرابع.

ولفت إلى أنه في لقاء اخر جمع اربيل والسماوة، تمكن اربيل من تحقيق الفوز بهدفين دون مقابل، مشيرا إلى أن الهدف الأول سجله حيدر قهرمان من ركلة جزاء في الدقيقة 88 عن طريق محمد نضال، ليرفع رصيده الى النقطة 11 ويقفز بالمركز الثاني، وتجمد رصيد السماوة عند النقطة السابعة بالمركز 12.

وأضاف مراسل وكالة شفق نيوز؛ أنه في لقاء الصناعات الكهربائية ونفط البصرة التي جرت على ملعب نادي الصناعة حقق الصناعات الكهربائية فوزه الأول بهدف واحد دون مقابل على حساب ضيفه نفط البصرة.

وقال مراسلنا أن الفرق التي لعبت اليوم، وقفت دقيقة صمت وقراءة سورة الفاتحة قبل بدء المباريات ترحماً لمدرب نادي الكرخ واللاعب الدولي عبد الكريم سلمان الذي توفي نتيجة مضاعفات فيروس كورونا.