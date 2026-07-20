زاخو والدفاع الجوي يتأهلان لنصف نهائي دوري المحترفين لكرة السلة

شفق نيوز- بغداد/ ميسان

تأهل فريقا زاخو والدفاع الجوي لكرة السلة، مساء اليوم الاثنين، إلى الدور نصف النهائي من دوري المحترفين بعد فوزهما على فريقي نفط ميسان والحشد الشعبي.

وقال عضو الاتحاد العراقي لكرة السلة، علاء جبار، لوكالة شفق نيوز، إن المباراة الأولى انتهت بفوز فريق زاخو على مضيفه نفط ميسان بنتيجة 71-67 نقطة، وشهد اللقاء تنافساً حاداً حتى حسم النتيجة.

وجرت مباراة نفط ميسان وزاخو مساء اليوم في قاعة ميسان.

وأضاف جبار أن فريق الدفاع الجوي حقق الفوز في المباراة الثانية ضمن المنافسات ذاتها على فريق الحشد الشعبي بفارق عشر نقاط وبنتيجة 100-90.

وجرت المباراة في قاعة النادي الأرمني في العاصمة بغداد عند الساعة السابعة مساءً.

وأشار إلى أن الدور نصف النهائي يقام بنظام "الأفضل من ثلاث مباريات"، إذ يتأهل إلى المباراة النهائية الفريق الذي يحقق الفوز في مباراتين من أصل ثلاث، مبيناً أن منافسات الدور ذاته ستتواصل بإقامة مباراتين أخريين يوم 23 من الشهر الحالي، حيث يلتقي الحشد الشعبي مع الدفاع الجوي في قاعة النادي الأرمني ببغداد، فيما يستضيف زاخو فريق نفط ميسان على أرضه.