زاخو والدفاع الجوي إلى نهائي دوري السلة بثنائية في المربع الذهبي

شفق نيوز- بغداد

حسم فريقا زاخو والدفاع الجوي تأهلهما إلى نهائي دوري المحترفين العراقي لكرة السلة، بعد تجديد فوزهما على نفط ميسان والحشد الشعبي، يوم الخميس، ضمن منافسات سلسلة المربع الذهبي.

وحقق زاخو فوزاً كبيراً على ضيفه نفط ميسان بنتيجة 84-51، في المباراة التي أقيمت على قاعة نادي زاخو، ليؤكد تفوقه ويحسم بطاقة العبور إلى النهائي.

وفي المباراة الثانية، تغلب الدفاع الجوي على الحشد الشعبي بنتيجة 83-70، في اللقاء الذي احتضنته قاعة النادي الأرمني في العاصمة بغداد.

وبهذا الفوز، أنهى زاخو والدفاع الجوي سلسلة نصف النهائي بانتصارين متتاليين، دون الحاجة إلى خوض مباراة فاصلة ثالثة.

وكان زاخو قد استهل السلسلة بفوز خارج أرضه على نفط ميسان بنتيجة 71-67، قبل أن يجدد انتصاره في مباراة الإياب، فيما افتتح الدفاع الجوي مواجهاته بالفوز على الحشد الشعبي 100-90، ثم كرر تفوقه في اللقاء الثاني ليحجز مقعده في النهائي.