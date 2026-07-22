زاخو والدفاع الجوي على أعتاب النهائي.. مواجهتان حاسمتان في نصف نهائي دوري السلة

شفق نيوز- بغداد

حدد الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم غد الخميس، موعداً لإقامة مباراتين حاسمتين ضمن سلسلة الدور نصف النهائي من دوري المحترفين، في بغداد وزاخو، وسط تطلعات الفرق الاربعة لحسم بطاقتي التأهل الى المباراة النهائية.

وقال عضو الاتحاد العراقي لكرة السلة علاء جبار لوكالة شفق نيوز إن المباراة الأولى ستجمع الحشد الشعبي بضيفه الدفاع الجوي في مواجهة حاسمة يحتضنها النادي الأرمني في العاصمة بغداد عند الساعة السابعة مساءً.

وأضاف جبار أن المباراة الثانية ستقام في قاعة زاخو، وتجمع فريق زاخو مع نفط ميسان، في لقاء يسعى خلاله الطرفان الى تحقيق الفوز ومواصلة مشوار المنافسة نحو النهائي.

وأوضح أن منافسات الدور نصف النهائي تقام وفق نظام "الأفضل من ثلاث مباريات"، بحيث يتأهل الى النهائي الفريق الذي يحقق انتصارين من أصل ثلاث مواجهات.

وأشار جبار إلى أن ناديي الدفاع الجوي وزاخو بحال فوزهما في مباراتي الغد، فأنهما سيحسمان بطاقتي التأهل إلى النهائي دون الحاجة الى مباراة ثالثة كونهما فازا في المواجهة الأولى.

أما إذا تعرض احدهما او كلاهما للخسارة، فستقام مباريات فاصلة وحاسمة يوم 26 من الشهر الحالي لتحديد الفريقين المتأهلين إلى المباراة النهائية.

وتتطلع الفرق الأربعة الى تقديم أفضل مستوياتها في هذه المرحلة الحاسمة، أملاً في بلوغ نهائي دوري المحترفين لكرة السلة والمنافسة على اللقب.