زاخو ممثلاً للعراق في بطولة كأس الخليج للأندية

شفق نيوز/ حسم فريق زاخو المركز الثالث قبل انتهاء دوري نجوم العراق، ليكون ممثلاً للعراق في بطولة كأس الخليج للأندية الابطال للموسم 2025-2026.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز فإن زاخو ضمن مشاركته في بطولة الأندية الخليجية للموسم المقبل حتى وإن خسر مبارياته في الجولات المتبقية من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وأوضح أن فريق زاخو حافظ على المركز الثالث بعد جمعه 67 نقطة، بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه وهو فريق الطلبة الذي يحتل المركز الرابع بعد اننهاء الجولة 35 بعد جمعه 57 نقطة.

وكان فريق زاخو قد تعادل من دون أهداف مع مضيفه فريق النجف في المواجهة التي جرت مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 36 على ملعب النجف الدولي، ليرفع رصيده للنقطة 67 بالمركز الثالث.