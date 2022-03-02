زاخو محذراً من "فتنة": جماهيرنا لم تطلق عبارات مسيئة ضد العراق

شفق نيوز/ اكد مشرف فريق نادي زاخو طه عبد الحكيم، يوم الأربعاء، أن جمهور زاخو لم يطلق هتافات مسيئة ضد العراق خلال لقاء النادي مع الشرطة، محذراً من أن هناك من يسعى الى خلق "فتنة".

واستغرب عبد الحكيم في حديث لوكالة شفق نيوز، "فبركة وتركيب الاصوات من قبل اشخاص يودون خلق الفتنة بين الفريقين وجمهورهما".

واكد بان "الهتاف لم يكن "جيس جيس عراق" بل كان "جيس جيس شرطة" وهذا كلام عادي يطلقه كل الجماهير"، مؤكدا بان "هذه الامور فتنة يرفضها حتى الاسلام من منطلق "الفتنة اشد من القتل".

واوضح عبد الحكيم ان "فبركة الفديوهات من قبل اشخاص غير معروفين تحدث للمرة الثانية سعيا من هذه المجاميع لخلق الفتنة"، مؤكدا ان "جمهور زاخو لايعرف معنى جيس اصلا بل يتصوره نوع من تسمية تعبر عن الخسارة للفريق المنافس".

وتساءل بالقول "الشخص الذي عمل هذه الفبركة ماذا سيستفاد من عمله؟ هل هو من اجل الحصول على لايكات على حساب خلق الفتنة؟ ، مؤكداً ان "علاقتنا قوية ورصينة جدا مع الشرطة وحتى مباراة اليوم تأخرت بسبب زخم الجمهور ورغبة الكثير منهم لالتقاط الصور مع لاعبي الشرطة وهذا دليل على حبهم لفريق الشرطة".

من جانبه اكد تحسين الياسري عضو نادي الشرطة ورئيس وفد الفريق، "لم يكن هنالك هتافات مسيئة ضد العراق في المباراة نافيا ماتداولته وسائل التواصل الاحتماعي".

وكان لقاء زاخو والشرطة اليوم الأربعاء انتهى بالتعادل الايجابي بهدف لكلا الفريقين .