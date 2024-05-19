زاخو: لا قيمة لاعتراض الزوراء على عطوان

شفق نيوز/ قدمت إدارة نادي الزوراء لكرة القدم، يوم الأحد، اعتراضاً على لاعب نادي زاخو أمجد عطوان لمشاركته في مباراة فريقه أمام الزوراء في الجولة 29 رغم حصوله على خمس انذارات - ولا يحق له اللعب - حسب لائحة دوري المحترفين.

من جانبها، أكدت إدارة نادي زاخو، أن "اعتراض الزوراء ضد النادي بسبب إشراك أمجد عطوان لا قيمة له، فإن النادي يمتلك الحق بإشراكه أمام الزوراء ووجوده قانوني".

وقال رئيس نادي زاخو، عمار فرهاد، لوكالة شفق نيوز، إن "مشاركة أمجد عطوان في مباراة زاخو والزوراء ضمن مباريات الجولة 29 طبيعية ولا غبار عليها".

وأوضح أن "أمجد عطوان حصل فعلاً على خمسة بطاقات صفراء ولم يشارك في مباراته أمام نفط البصرة في الجولة 28، وبهذا طبق ما يجب فعله بعد حرمانه مباراة واحدة عقب حصوله على خمس انذارات صفراء".

وأكد فرهاد، أن "وضع زاخو قانوني ولا غبار على مشاركة عطوان في لقاء زاخو أمام الزوراء في الجولة 29 لدوري نحوم العراق".

ويحتل زاخو، المركز الرابع بعد انتهاء الجولة 29 برصيد 49 نقطة، بينما يحتل الزوراء المركز الثالث برصيد 56 نقطة.