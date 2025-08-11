زاخو في المجموعة الأولى لبطولة الأندية الخليجية

شفق نيوز- الدوحة

أوقعت قرعة الاتحاد الخليجي لكرة القدم، فريق زاخو في المجموعة الأولى من منافسات بطولة الأندية الخليجية النسخة الثانية.

وجرت اليوم، مراسيم قرعة دوري أبطال الخليج للأندية، بمشاركة نادي زاخو العراقي، وأسفرت عن وقوعه في المجموعة "A" برفقة العين الإماراتي، والقادسية الكويتي، وسترة البحريني.

ووجّه الاتحاد دعوة رسمية إلى ممثلي الأندية المشاركة، وهي "زاخو العراقي، الريان القطري، الشباب السعودي، العين الإماراتي، النهضة العماني، سترة البحريني، القادسية الكويتي، وتضامن حضرموت اليمني".

وحدد الاتحاد موعد انطلاق البطولة خلال الفترة من 16 أيلول/سبتمبر 2025 وحتى 14 نيسان/أبريل 2026، بمشاركة نخبة من الأندية الخليجية الممثلة للاتحادات الوطنية الأعضاء.

وجرت قرعة البطولة بمشاركة 8 أندية خليجية عبر تقنية الاتصال المرئي (Zoom)، وذلك وفقاً للمادة السادسة من اللائحة التنظيمية للبطولة التي تحدد نظام المسابقة وآلية سحب القرعة.

يذكر أن فريق دهوك كان قد توج بلقب أول بطولة خليجية للأندية في العام 2025.