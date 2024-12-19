زاخو تفاتح احمد ياسين ودوسكي ينتقل الى فيكتوريا

شفق نيوز/ أكدت إدارة نادي زاخو، يوم الخميس، انها فاتحت اللاعب أحمد ياسين لتمثيل فريقها الكروي في الانتقالات الشتوية بالموسم الحالي لدوري نجوم العراق.

‏وقال عضو ادارة نادي زاخو، طه زاخوي، لوكالة شفق نيوز، إن الإدارة فاتحت اللاعب أحمد ياسين رسميا لتمثيل الفريق لما تبقى من الدوري.

وأضاف أن ياسين أمهلنا لغاية ما بعد بطولة خليجي 26 ليؤكد موافقته، مبينا ان لديه الرغبة لتمثيل زاخو لما تبقى من دوري النجوم .

‏وبين أن، ياسين وفي حالة التعاقد معه سيكون إضافة جيدة لفريق سيما وأنه يعد أحد أبرز لاعبي المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم .

يذكر ان اللاعب احمد ياسين مثل نادي اوريبرو الناشط بدوري الدرجة الأولى السويدي.

الى ذلك انتقل ميرخاس دوسكي لاعب المنتخب العراقي إلى نادي فيكتوريا بلزن التشيكي بعد انتهاء عقده مع نادي سلوفاكو التشيكي .

وميرخاس دوسكي لاعب كرة قدم عراقي، لعب في مركز الظهير الأيسر مع نادي سلوفاكو في الدوري التشيكي الممتاز، ومع المنتخب العراقي .