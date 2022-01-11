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زاخو تستغرب تصرفاً للاعب نكث الاتفاق وتعاقد مع الزوراء

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-11T10:01:57+0000
زاخو تستغرب تصرفاً للاعب نكث الاتفاق وتعاقد مع الزوراء

شفق نيوز/ وصفت ادارة نادي زاخو الرياضي، اليوم الثلاثاء،  تعاقد لاعب النادي "زیاد ٲحمد" مع الزوراء بأنه "تصرف غريب"، داعية ادارة الزوراء للاعتذار.

وقال عضو المكتب الاعلامي لنادي زاخو عادل سندي، لوكالة شفق نيوز، إن ادارة زاخو اتفقت مع اللاعب زياد احمد وقدمته لوسائل الاعلام وسلمته قميص النادي، مبيناً أن ادارة زاخو تفاجئت بظهوره من جديد في مواقع التواصل وهو يوقع لنادي الزوراء ضارباً عرض الحائط الاتفاق الاخلاقي والكلمة التي قطعت بين الطرفين .

وأضاف، أن ادارة النادي تبدي استغرابها لهذا التصرف، وما اثر بها هو نكوث اللاعب بالجانب الاخلاقي والكلمة التي قطعها،  سيما انه لاعب معروف ويمتلك شعبية كبيرة في زاخو  كونه من ابناء محافظة دهوك، مشددة ضرورة أن تكون هناك ثقة بين الاطراف المتعاقدة واحترام العلاقات الودية المتبادلة ما بین الاندية واللاعبين.

واشار الى أن الادارة اعتبرت ماحدث تصرفاً سلبياً لا یخدم الجانب الاخلاقي الذي یعد ٲحد الركائز الاساسیة في جمیع الانشطة الرياضية، مؤكدة أن هذا التصرف زحزح الثقة المبنية بين الاندية واللاعبين .

وتابع:  لم يكن على اللاعب ٲن یتصرف بهذا الشكل،  منتقداً في نفس الوقت ادارة الزوراء التي اطلعت على صفحتنا في التواصل الاجتماعي، موضحاً لم نكن نتصور ٲن تتعاقد بهذه الطريقة غير المقبولة بعد علمها اتفاقنا مع اللاعب زياد، إذ يعد نادي الزوراء ٲحد الاندیة الجماهيرية التي لها تاريخ عريق في العراق، و كان على النادي ٲن يكون ٲنموذجا للاحترام  الرياضي  لتحتذي به كل الاندية.

وقال ايضا، لو كنا بدل الزوراء لما تصرفنا بهذه الطريقة المعيبة، حتى وان كنا بٲمس الحاجة لخدمات اللاعب، مضيفاً أن ادارة نادي زاخو، ترى أنه من باب اللياقة والواجب الرياضي ان تقدم ادارة نادي الزوراء اعتذارها والحال ينطبق على اللاعب زیاد احمد ، من نادي زاخو  وجماهیره الرياضية، حتی لا تتكرر هذه الحالات التي نعتبرها غريبة ودخيلة على وسطنا الرياضي .

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