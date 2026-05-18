زاخو تستضيف المرحلة الثانية من دوري المحترفين لكرة السلة

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم الاثنين، عن احتضان مدينة زاخو في محافظة دهوك باقليم كوردستان، لمباريات المجموعة الاولى من المرحلة الثانية ضمن منافسات دوري المحترفين لكرة السلة.

وانتهت أمس منافسات المرحلة الاولى التي جرت في كركوك للمجموعة الاولى وبغداد للمجموعة الثانية، حيث تصدر المجموعة الاولى فريق الدفاع الجوي بعشرة نقاط ، بينما تصدر المجموعة الثانية فريق الحشد الشعبي بتسعة نقاط.

وقال رئيس الاتحاد دلير محمد لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد لم يستقر على تسمية المحافظة التي ستستضيف مباريات المجموعة الثانية وسيعقد اجتماع قريب للاتفاق على مكان اقامة المنافسات الخاصة بالمجموعة الثانية.

في سياق متصل تقدم نادي الحلة لاستضافة مباريات المرحلة الثانية في قاعة الموهبة الرياضية.

وذكر النادي في بيان ورد لوكالة شفق نيور، أن الاسباب التي دعتنا لاستضافة البطولة هو لما نمتلك من قاعة جاهزة بالكامل لتكون الخيار الأمثل بين جميع المقترحات المطروحة، حيث تتوفر فيها جميع متطلبات نجاح البطولة من إدامة القاعة والطاقة الكهربائية وأمن الملاعب ومنظومات التبريد والتنظيم الإداري والخدمي المتكامل.