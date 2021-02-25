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زاخو تتعاقد مع مدرب جديد خلفاً للمستقيل أحمد صلاح

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-25T20:50:04+0000
زاخو تتعاقد مع مدرب جديد خلفاً للمستقيل أحمد صلاح

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي زاخو، الخميس، تعاقدها مع مدرب جديد لفريقها الكروي في الدوري الممتاز خلفاً للمستقيل أحمد صلاح.

وقال طه زاخوي مدير الفريق لوكالة شفق نيوز إن "ادارة النادي تعاقدت مع المدرب سامي بحت لقيادة فريقها الكروي للمرحلة الثانية من منافسات الدوري الممتاز".

واضاف ان "الادارة احتفظت بالكادر الفني المساعد المؤلف من هيثم متعب مساعدا، وغانم ابراهيم مدربا للحراس، ومازن عبد الستار مدربا للياقة.

واشار الى ان بحت سيلتحق بالفريق غدا او بعد غد لتسلم مهمة تدريب الفريق .

واوضح ان زاخو سيواجه فريق اربيل في زاخو يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز .

ويحتل فريق زاخو بعد انتهاء الجولة الاولى من المرحلة الثانية المركز السادس برصيد 30 نقطة .

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