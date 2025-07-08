زاخو الى دور نصف نهائي كاس العراق على حساب نوروز

شفق نيوز- بغداد

حجز فريق زاخو بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العراق لكرة القدم، عقب فوزه على نظيره نوروز بهدف دون رد، في لقاء جمع الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب الشعب الدولي، ضمن منافسات ربع النهائي.

وجاءت المباراة التي انطلقت عند الساعة العاشرة والنصف مساءً قوية ومتكافئة، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف، قبل أن ينجح اللاعب ناصر محمدوه في منح التقدم لفريقه زاخو عبر ضربة رأسية في الدقيقة 75، ليحسم بها "ديربي كوردستان" لصالح فريقه.

وبهذا الفوز، ينضم زاخو إلى قائمة الفرق المتأهلة لنصف النهائي إلى جانب القوة الجوية ودهوك، اللذين ضمنا تأهلهما في وقت سابق من مساء الثلاثاء بعد فوز الأول على النجف، والثاني على الميناء.