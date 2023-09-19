زاخو الكروي يتوجه الى انطاليا لاقامة معسكر تدريبي استعدادا لدوري المحترفين

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي زاخو، يوم الثلاثاء، عن مغادرة وفد فريقها الكروي الى مدينة انطاليا التركية لإقامة معسكر تدريبي هناك يستمر لمدة 15 يوماً .

وقال رئيس النادي عمار فرهاد لوكالة شفق نيوز، إن الفريق سيقيم بمعسكر تدريبي في مدينة أنطاليا التركية يستمر لمدة خمسة عشر يوما يخوض خلاله عددا من المواجهات الودية مع فرق تركية ، مبينا أن المعسكر يأتي لإعداد الفريق وخلق الانسجام بين اللاعبين استعدادا لدوري المحترفين .

واضاف، ان الفريق كان قد بدء تدريباته تحت اشراف المدرب القطري طلال البلوشي بعد اكتمال صفوفه والتحاق اللاعبين المحليين والمحترفين واكمال التعاقدات معهم .

واشار الى ان ادارة زاخو كلفت شركة لإعادة تأهيل الملعب، مبينا ان الملعب في طور التأهيل بعد تجديد المقاعد ورفع عشب الأرضية وتجديدها بشكل يناسب دوري المحترفين سيما وأن الملعب سيخضع لتقييم من الاتحاد الآسيوي الذي بدأ عمله في تقييم ملاعب الاندية التي تستعد للمشاركة في دوري المحترفين .

يذكر ان نادي زاخو العراقي كان قد اعلن تعاقده مع المدرب القطري طلال البلوشي بشكل رسمي، ليكون اول مدرب قطري في تاريخ الكرة العراقية يقود فريق عراقي .