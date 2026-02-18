زاخو العراقي يتغلب على سترة البحريني ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال الخليج للأندية

شفق نيوز- بغداد

‏تأهل فريق زاخو العراقي إلى نصف نهائي دوري أبطال الخليج للأندية، مساء اليوم الأربعاء، بعد فوزه على ضيفه فريق سترة البحريني ضمن منافسات المجموعات للبطولة.

وجرت المباراة على ملعب زاخو الدولي عند الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت بغداد، وانتهت لصالح زاخو بنتيجة 3-2.

وانتهى الشوط الأول بتقدم زاخو بهدف دون مقابل لسترة، جاء الهدف عبر رأسية جميلة للاعب آسو رستم في الدقيقة 29.

وفي الشوط الثاني سجل أمجد عطوان الهدف الثاني في الدقيقة 53، وسجل سترة هدف التقليص عن طريق برونو في الدقيقة 60، وأضاف أمجد عطوان الهدف الثالث لزاخو من ركلة جزاء نفذها بنجاح عند الدقيقة 90+7، وجاء الهدف الثاني للفريق البحريني من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب عبد الواسع المطري في الدقيقة 90+18.

وسيواجه زاخو متصدر المجموعة الأولى بـ13 نقطة، الثاني من المجموعة الثانية فريق الشباب السعودي في نصف نهائي بطولة الخليج للأندية "ذهاب وإياب".

وكان زاخو ضمن تأهله إلى نصف النهائي رغم خسارته في المباراة السابقة أمام مضيفه القادسية الكويتي بهدف دون رد في مباراته الأخيرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من البطولة.