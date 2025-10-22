زاخو العراقي يتعادل مع سترة البحريني في بطولة أبطال الخليج للأندية

شفق نيوز- بغداد

تعادل فريق زاخو العراقي، امام نظيره سترة البحريني، مساء اليوم الأربعاء، من دون اهداف ضمن منافسات بطولة دوري أبطال الخليج للأندية.

وجرت المباراة على استاد مدينة خليفة الرياضية في العاصمة البحرينية المنامة عند الساعة السادسة مساءً.

ويلعب زاخو ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه أندية العين الإماراتي والقادسية الكويتي وسترة البحريني.

ورفع زاخو رصيده للنقطة الرابعة بالمركز الاول مؤقتا بعد لقاء اليوم، بينما رفع سترة رصيده لنقطة واحدة بالمركز الثالث في المجموعة الاولى.