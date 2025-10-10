رئيس "يويفا" يصدم الجماهير: نونو مينديز الأحق بالكرة الذهبية

شفق نيوز- متابعة

أثار رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، السلوفيني ألكسندر شيفرين، جدلاً واسعاً بعدما ألمح إلى أن فوز عثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان بجائزة الكرة الذهبية 2025 "لم يكن الأحق".

واعتبر شيفرين، أن "زميل المهاجم الفرنسي ديمبيلي، البرتغالي نونو مينديز يستحق تقديراً أكبر".

وفي تصريحات لصحيفة "ريكورد" البرتغالية قال: "نونو مينديز لاعب رائع، ربما الأفضل في الوقت الحالي، لكن مركزه لا يحظى بالتقدير نفسه الذي يناله المهاجمون وصناع الأهداف".

المدافع البالغ من العمر 23 عاماً خطف الأضواء بقدراته الدفاعية المميزة، حيث أوقف نجوماً بحجم محمد صلاح ولامين جمال في دوري الأبطال ودوري الأمم الأوروبية، ليساهم في تتويج باريس سان جيرمان بخماسية تاريخية، بينها لقب دوري الأبطال لأول مرة.

ورغم ذلك اكتفى بالمركز العاشر في سباق البالون دور.

التتويج جعل ديمبلي سادس لاعب فرنسي يظفر بالجائزة بعد كوبا، بلاتيني، بابان، زيدان وبنزيما.

وجاء فيتينيا ثالثاً، بينما حل المغربي أشرف حكيمي في المركز السادس، وسط حضور طاغ لباريس سان جيرمان الذي ترشح منه 9 لاعبين دفعة واحدة.

شيفرين لم يكتفِ بالإشادة بمينديز فقط، بل أثنى على جواو نيفيز، فيتينيا، وروبن دياز، مشيراً إلى أن "البرتغال أصبحت منجم مواهب يثير الإعجاب عالمياً".