رئيس وفد المنتخب العراقي لكرة السلة: نتعرض لمعاملة سيئة في البحرين

شفق نيوز/ كشف خالد نجم، أمين سر اتحاد كرة السلة، رئيس وفد المنتخب الوطني المتواجد حالياً في البحرين، أن السلطات البحرينية تعامل الوفد معاملة سيئة في محاولة للتأثير على معنويات الفريق قبيل المباراة التي ستجمع المنتخبين.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب العراقي لكرة السلة يوم غد الجمعة نظيره البحريني، ضمن المجموعة الرابعة لتصفيات كأس أمم آسيا 2021، في لقاء تحتضنه البحرين.

وقال نجم لوكالة شفق نيوز، إن السلطات الصحية البحرينية وضعت اللاعبان حسان علي عبد الله، وذو الفقار فاهم، في الحجر الصحي بعد أن أظهرت مسحاتهما إصابتهما بفيروس كورونا، ليكون عدد اللاعبين المحجورين ثلاثة اذ سبقهم اللاعب علي حاتم.

وأضاف أن الوفد يتعرض لأسوأ معاملة اذ لا يسمح للمدرب بالاجتماع مع اللاعبين في قاعة الاجتماعات ويجبروننا على الاجتماع في احدى غرف الفندق، كما انه تم ارجاع الدكتور محمد عبد الستار الأمين المالي للوفد الى العراق بعد وصوله للبحرين بداعي عدم وجود اسمه ضمن أسماء الوفد.

وتابع نجم فضلا عن ارغامنا اليوم الخميس على دفع قيمة الغرف بالكامل على الرغم من خروج ثلاثة لاعبين منها بعد الاصابة، وان ادارة الفندق تمتنع عن تزويد الغرف بالمناشف وبعد مناشدات ومطالبات تم تزويدنا.

واكد ان الجانب البحريني يتعمد المعاملة السيئة معنا كونهم يعرفون مدى قوة منتخبنا وتخوفاً من الخسارة امامنا في مباراتنا معهم يوم غدٍ، رغم أن المنتخب فقد ثلاثة من ابرز نجومه، ومع اننا لا نعتقد بإصابة لاعبينا بفيروس كورونا كونهم يتمرنون يومياً بمعدل اربع ساعات وبالتالي فمن غير المعقول ان يكونوا مصابين بالفيروس لكننا امتثلنا لقرارات السلطات الصحية البحرينية.