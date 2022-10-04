رئيس وعضو بـ"لجنة المسابقات" يقدمان استقالتهما لاتحاد الكرة العراقي

شفق نيوز/ قدم حيدر عوفي رئيس لجنة المسابقات وعضو اللجنة سيروان نجم الدين يوم الثلاثاء، استقالتهما الى اتحاد الكرة قبل إجراء قرعة الدوري بـ48 ساعة من انطلاقها.

وذكر الرئيس والعضو، أن أسباب الاستقالة هو من اجل عدم حدوث تضارب وخلافات بالقرارات بين الاتحاد واللجنة.

واوضحا انه يضطران لاتخاذ قرار صعب من الضروري اتخاذه لكن قد يتضارب مع اراء وافكار الاتحاد.

وبعد هذه الاستقالة أصبح من يدير اللجنة العضوان في اللجنة نجم الاوسي وعلي عبيس.

وكان الاتحاد العراقي لكرةِ القدم، قرر إقامةَ قرعة الدوري المُمتاز للموسمِ (2023/2022) يوم الخميس المُوافق (2022/10/6) في قاعةِ المحطةِ في العاصمةِ بغداد في الساعةِ السادسة مساءً، وسيكون موعدُ انطلاق منافساتِ الموسم (2023/2022) يوم الأحد المُوافق (2022/10/9).