رئيس نادي كربلاء يرد على تغريم "العميد" بسبب مدرب مقدوني: لم نره أصلاً

شفق نيوز/ ابدى رئيس نادي كربلاء أحمد هدام، يوم الجمعة، استغرابه لقرار الاتحاد الدولي بتغريم نادي كربلاء المعروف بين جماهيره بـ"العميد" على ضوء شكوى رفعها المدرب المقدوني سلافشي فوينيسكي ضد النادي.

وقال هدام لوكالة شفق نيوز، إنه "لا يوجد أي عقد مبرم بشكل رسمي مع المدرب المقدوني ونحن كادارة مستغربين لقرار الفيفا".

وأضاف أن "النادي فاتح مدربين أجانب بضمنهم المقدوني الذي قدمنا له عرضاً لم يتم، ولم يحدث أي اتفاق أو عقد رسمي بين الطرفين، وإننا لم نرهُ أصلاً ولم يحضر للعراق".

وأشار إلى أن "النادي سيستأنف قرار الاتحاد الدولي وقد اتفقنا مع محامي أجنبي من الفيفا الذي أكد بأنه سيستأنف القضية ويكشف كل ماحدث بين الطرفين".

وأصدرت لجنة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم قراراً يُلزم نادي كربلاء بدفع 100 ألف دولار للمدرب المقدوني سلافشي فوينيسكي، إضافة إلى فائدة بنسبة 5% تحتسب من تاريخ التعاقد معه في 28-7-2024.

جدير بالذكر أن إدارة كربلاء تعاقدت مع فوينيسكي وفي نفس الوقت أبرمت عقداً جديداً مع المدرب الإسباني كارلوس هيرنانديز، الذي ترك منصبه بسبب سوء المعاملة من الإدارة نفسها.