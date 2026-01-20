رئيس نادي ديالى يعلن تشكيل "تكتل" داخل اتحاد الكرة لوقف "التخبط"

شفق نيوز- ديالى

أعلن رئيس نادي ديالى الرياضي أحمد الموسوي، اليوم الثلاثاء، البدء بتشكيل "تكتل" داخل الهيئة العامة للاتحاد العراقي لكرة القدم، والمضي بإجراءات إقالة ممثل رابطة الحكّام فيها "مهما كانت الضغوط".

وأبدى الموسوي في بيان ورد وكالة شفق نيوز، تعليقاً على مجريات التحكيم في دوري نجوم العراق، عدم قبوله "بعد اليوم باستمرار لجنة ودائرة الحكام"، محمّلاً "رئيس الاتحاد مسؤولية التستر والحماية".

وأكد رئيس نادي ديالى "البدء بتشكيل تكتل داخل الهيئة العامة"، والمضي بإجراءات إقالة رئيس لجنة الحكام في الاتحاد "مهما كانت الضغوط. وسننتزع القرار إن لم يُتخذ".

وقال الموسوي في بيانه، إن "ما يجري في الدوري العراقي لكرة القدم لم يعد فشلاً تحكيمياً فقط، بل تحوّل الى منظومة تخبط محمية بالتستر والصمت المتعمد"، مشيراً إلى أن "الأخطاء التحكيمية الكارثية تتكرر في كل جولة، والأندية تحتج والجماهير تغضب والإعلام يفضح لكن القرار غائب لأن الفشل محمي".

وحمّل "لجنة ودائرة الحكام المسؤولية الكاملة عما وصل إليه التحكيم"، وكذلك رئيس الاتحاد "المسؤولية المباشرة عن التستر على هذا التخبط وعدم اتخاذ أي إجراء، رغم وضوح الكارثة أمام الجميع".

كما جاء في البيان، إن "الأخطر من ذلك، هو وجود ممثل رابطة الحكام في الهيئة العامة بوصفه رئيس لجنة الحكام، ويتقاضى راتباً مقابل رئاسة اللجنة، ويحتفظ في الوقت نفسه بصوته داخل الهيئة العامة، وهو ما يُعد تضارب مصالح فاضح وبيعاً للصوت الانتخابي مقدما، ووسيلة حماية سياسية للفشل مقابل الامتيازات".

وأضاف، أن "هذا الوضع لم يعد خللاً إداريا بل صفقة واضحة (منصب + راتب + نفوذ) مقابل (صمت + تمرير + غطاء انتخابي)"، كما جاء في البيان.

ووصف الموسوي ما يحدث بأنه "اختطاف لقرار الهيئة العامة وضرب لمبدأ الاستقلالية داخل منظومة كرة القدم العراقية، وإهانة صريحة لكل نادٍ ولكل جماهير الكرة العراقية".

وكان الموسوي قد وجّه انتقادات عدة إلى لجنة الحكّام في اتحاد الكرة، والتحكيم في الدوري العراقي، محمّلاً إياها الإخفاقات والمشاكل المتكررة التي تواجه مباريات الدوري ونتائجه.