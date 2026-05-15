رئيس نادي دهوك "يهاجم التحكيم" بعد التعادل مع الموصل

شفق نيوز- دهوك

هاجم رئيس نادي دهوك الرياضي لكرة القدم، عبد الله جلال، بعد مباراة النادي والموصل والتي انتهت بالتعادل 3-3، يوم الجمعة، القرارات التحكيمية ووصفها بـ"المثيرة للجدل".

وأضاف جلال في تصريح تابعته وكالة شفق نيوز، أن "إطالة الوقت واحتساب ركلات جزاء غير صحيحة للموصل، يثير غضب الجماهير ويؤثر بشكل مباشر على عدالة المنافسة في الدوري، خصوصاً بعد هدف التعادل القاتل الذي استقبله فريقنا أمام الموصل".

وبين أن "جماهير دهوك تستحق منافسة نزيهة تحسم داخل الملعب بعيداً عن الأخطاء التي تتكرر وتؤثر على نتائج المباريات".

وخطف الموصل تعادلاً مجنوناً من ضيفه دهوك 3-3، في مباراة أقيمت على ملعب نادي دهوك وهو الملعب الافتراضي لنادي الموصل، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الموصل بهدف واحد دون مقابل جاء عن طريق اللاعب إبراهيم غاز.

وفي الشوط الثاني، سجل دهوك هدف التعديل عن طريق اللاعب صفاء هادي في الدقيقة 46، وأضاف دهوك هدفه الثاني من ركلة جزاء نفذها بنجاح بيتر كوركيس في الدقيقة 56.

وتمكن الموصل من تعديل النتيجة في الدقيقة 72 من ركلة جزاء نفذها بنجاح المحترف جوستين مدراندا، وأضاف دهوك هدفه الثالث من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللعب بيتر گورگيس في الدقيقة 90+5، وفي الدقيقة 100 سجل الموصل هدف التعديل.

وعقب نهاية اللقاء، اندلعت مشاحنات بين لاعبي الفريقين داخل أرضية الملعب، قبل أن يتمكن شخص من الجمهور من اختراق الإجراءات الأمنية والتوجه نحو لاعب نادي الموصل المحترف الألماني روبرت باور، حيث وجه له لكمة قوية على مستوى الأنف تسببت بكسره، قبل أن تتدخل القوات الأمنية لإبعاده والسيطرة على الموقف.