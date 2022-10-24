رئيس نادي دهوك يلوح بالاستقالة بسبب الوضع المالي "الصعب"

شفق نيوز/ لوّح رئيس نادي دهوك الرياضي عبد الله جلال، يوم الإثنين، بالاستقالة من منصبه بسبب الوضع المالي للنادي الذي وصفه بـ"الصعب".

وقال امين سر نادي دهوك جاسم محمد حاجي لوكالة شفق نيوز، "تفاجأنا بقرار رئيس النادي عبدالله جلال تلويحه بالاستقالة بسبب الوضع المالي الصعب الذي يمر به النادي سيما ونحن الآن في النجف ونستعد لخوض لقاءنا مساء اليوم امام نفط الوسط".

واضاف انه "اتصل برئيس النادي الذي أكد استقالته له إذا ما استمر الوضع على حاله ، سيما ان الادارة تعاني بشكل كبير من غياب الدعم المالي والذي أثر سلبا على الوضع العام بالكامل".

واشار الى ان "نادي دهوك يسير بخطى جيدة وحقق نتائج ايجابية خلال الأدوار الثلاثة التي خاضها الفريق فلا نريد أن يعيق الجانب المادي هذا التقدم وتتراجع النتائج".

ودعا حاجي الجهات الحكومية الى "توفير الأموال للنادي باسرع وقت والا سيكون الوضع غير مستقر".

يذكر ان محترفي الفريق هددوا بالرحيل وعدم خوض المباريات المقبلة بسبب عدم تسديد المستحقات.