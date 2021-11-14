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رئيس نادي دهوك: نحتاج إلى مبالغ كبيرة لدفع رواتب اللاعبين

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-14T16:38:47+0000
رئيس نادي دهوك: نحتاج إلى مبالغ كبيرة لدفع رواتب اللاعبين

شفق نيوز/ أكد رئيس نادي دهوك الجديد عبدالله جلال يوم الأحد، حاجة النادي الى مبالغ كبيرة لسد الاحتياجات الشهرية من رواتب اللاعبين للفرق والجهاز الإداري للنادي اضافة الى احتياجات أخرى.

وقال جلال في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ ان  "النادي بحاجة الى 132 مليون دينار شهريا لسد المصاريف  الشهرية  للنادي"، مشيرا إلى أن "خزينة النادي خالية بمديونة كبيرة تبلغ 5 مليارات دينار".

ودعا رئيس نادي دهوك ادارة المحافظة إلى "تشكيل لجنة  لتصفية بعض الامور الادارية وإجراء مراسم التسليم والاستلام بشكل رسمي وذلك بسبب غموض في بعض النقاط بحاجة الى توضيحات".

ولفت إلى أن "النادي يمر بأزمة مالية كبيرة إلا أن الهيئة الجديدة ستفعل ما بوسعها لعدم اغلاق ابواب النادي".

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