رئيس نادي النجف يستغيث: خزائننا خاوية.. نحن بوضع الانهيار  

شفق نيوز/ أفاد رئيس نادي النجف الرياضي عباس مهدي، اليوم الأربعاء، بأن ناديه يستغيث لوزير الشباب، ويدعو القائمين على الرياضة العراقية بدعمه بغية انقاذه من الانهيار .

وقال مهدي لوكالة شفق نيوز، إن نادي النجف يمر بأصعب الظروف، وأنه يستغيث بوزير الشباب والرياضة والخيرين من القائمين على الرياضة العراقية لانقاذه، سيما وأنه مقبل على منافسات طويلة للدوري الممتاز ولا يمتلك المال للاستمرارية، وذلك بعد دفع مستحقات سابقة لديون لاعبين لم تسدد لهم مبالغهم من قبل الإدارات السابقة للنادي .

واضاف ان محافظ النجف دعم النادي مشكوراً لتمشية امور النادي المادية، لكن هذا الدعم غير كاف، مع انه اعاننا بشكل جيد، موضحا أن خزينة النادي خاوية من المال حالياً وهذا صعب جدا على نادي بحجم النجف يستعد للدوري ومطالب من قبل جمهوره بنتائج.

واشار مهدي أنه شخصياً اقترض مبلغ قدره 200 مليون دينار لتسديد مستحقات اللاعبين السابقة، وأسندنا ايضا بالتسديد محافظ النجف مشكوراً حتى أكل النادي جزء من ديونه ليدخل بسيستم التراخيص وينجزها لكنه مازال مطلوبا للاعبين لم يكتسب قرارهم الدرجة القطعية ليطالبونا بمستحقاتهم السابقة .

واوضح ان 14 شخصاً ما بين لاعب ومدرب تم التسديد لهم من الذين يملكون قرارا قطعياً والمتبقي 25 آخرين لابد من التسديد لهم بعد اكتسابهم قرار الدرجة القطعية، وهذا قريب ولابد من الاستعداد لمثل هذا اليوم، مبيناً ان اغلب اللاعبين الذين أنجزت ملفاتهم تم ارضائهم بمبالغ وآخرين بصكوك واخرين بصكوك قبض، موضحاً أن كل هذه الامور تحملتها على نفسي بغية دخول النادي لمنافسات الدوري الممتاز واسعاد جمهور النجف.

وتابع ان الادارة الحالية تحملت تركة ثقيلة بسبب مخلفات الادارة السابقة واصبحت في وضع لايحسد عليه، معربا عن امله أن تمد لها يد المساعدة لانقاذه.

واكد بان لقاءً قريب سيجمعه بوزير الشباب والرياضة لإيجاد حل لإنقاذ النادي ودعمه ماديا سيما بعد ان استغثنا بالوزير درجال كونه رياضي كبير وداعم للاندية العراقية خصوصاً نادي النجف الذي يعتبر من الاندية الجماهيرية العريقة ورفد المنتخبات الوطنية بأسماء كثيرة .