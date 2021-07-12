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رئيس نادي الكرخ يرد على أنباء بيعه مباراة الفريق مع الصناعات الكهربائية

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-12T21:04:49+0000
رئيس نادي الكرخ يرد على أنباء بيعه مباراة الفريق مع الصناعات الكهربائية

شفق نيوز/ ابدى رئيس نادي الكرخ شرار حيدر، يوم الاثنين، استغرابه من الاتهامات التي وجهت له ببيع مباراة فريق الكرخ امام الصناعات الكهربائية مقابل منح الصناعات الكهربائية صوت انتخابي.

وقال حيدر لوكالة شفق نيوز، إنه "ليس من اخلاقي ان ابيع مباراة لاحد"، مضيفا "فرضا لو منحت الفوز فهنالك اندية سأخسر صوتها مثل الطلبة والسماوة والحدود وغيرها من الفرق في مؤخرة القائمة".

وبين ان "ما يحدث من تسقيط بحقي اساءة لكرة القدم"، مستغرباً "الحملة التي تقاد ضده لمجرد انه رشح لرئاسة اتحاد الكرة".

واكد حيدر بانه "لم يبعد مدرب الفريق ثائر احمد بسبب رفضه لمنح المباراة للصناعات الكهربائية بل هو من طلب ذلك بسبب تدهور وضعه الصحي".

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