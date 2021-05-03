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رئيس نادي القوة الجوية يوجه رسالة للكادر التدريبي واللاعبين

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-03T12:55:07+0000
رئيس نادي القوة الجوية يوجه رسالة للكادر التدريبي واللاعبين

شفق نيوز / دعا رئيس نادي القوة الجوية، شهاب جاهد، يوم الاثنين، الكادر التدريبي واللاعبين إلى نسيان نتائج دوري أبطال آسيا والتركيز على لقب الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وقال جاهد في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز من المكتب الإعلامي للنادي، إن "الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية شخصت في اجتماع مع الكادر الفني للفريق النقاط الهامة التي أدت لخروج فريقنا من دوري أبطال آسيا".

وأضاف أن "الهيئة الادارية تحث الفريق على نسيان نتائج بطولة آسيا والتركيز على مسابقتي الدوري الممتاز وكأس العراق"، مشيرا إلى أن "إعادة الوضع إلى حاله الطبيعي مهم جدا في هذا الوقت لتحقيق النتائج الإيجابية التي تنعكس إيجاباً على حصد اللقبين".

وتابع رئيس النادي، "وفرنا الدعم المادي والمعنوي لإنجاح مسيرة الفريق في بطولتي الدوري الممتاز والكأس"، مطالباً الجمهور الجوي بـ"الوقوف مع الفريق كون التتويج باللقب مسألة وقت ويحتاج الى مساندة كبيرة وتكاتف لرفع الروح المعنوية للاعبين".

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