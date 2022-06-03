رئيس نادي القوة الجوية يكشف تفاصيل اجتماع الزاملي بأعضاء الهيئة الإدارية

شفق نيوز/ كشف رئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية شهاب جاهد، يوم الجمعة عن تفاصيل الاجتماع الذي جرى بحضور أعضاء من الهيئة الادارية للنادي مع نائب رئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي.

وقال جاهد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنه "تم الاتفاق على منح الهيئة الإدارية مهلة لمدة شهر تبدأ في الأول من حزيران وتنتهي في الأول من تموز القادم".

وبين أن "سبب منح المهلة هو من اجل تمشية أمور الفريق في دوري الكرة الممتاز وانهاء كافة المتعلقات المالية والادارية لأعضاء الهيئة الإدارية قبل تقديم استقالاتهم بموعد اقصاه الاول من شهر تموز سيكون الانتهاء من جميع الامور الادارية والقانونية ومخاطبة وزارة الشباب والرياضة بإقامة مؤتمر الهيئة العامة من أجل التصويت على الهيئة المؤقتة".

وأشار إلى ان "اخبار نقل مقر النادي من الغزالية الى شارع فلسطين غير صحيحة والمقر ما زال في مكانه"، مبينا أن "أرض الحبيبة لم تمنح للاستثمار لكي يتم اعادتها بل هي ارض تابعة للنادي وباقية للنادي".

ولفت إلى أنه "بعد انتهاء مهلة الشهر سيتم تشكيل هيئة مؤقتة من أبناء النادي تتولى التحضير لإقامة انتخابات دائمية نزيهة"، مبينا أن "الهيئة العامة للنادي يبلغ عددها ٦١٠ عضوا بحسب المصادقات الرسمية للمؤسسات الرياضية ووزارتي الدفاع والشباب والرياضة".

وطمئن جاهد "جماهير الجوية العاشقة بان النادي بأيد امينة وعودته لسابق عهده مسألة وقت لا أكثر".

وعن سبب تواجد نائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي أوضح جاهد أن الزاملي "كان حلقة وصل مهمة بين الطرفين وهدفه كان ترطيب الأجواء وتقريب وجهات النظر".