رئيس نادي القوة الجوية يستقيل من منصبه

شفق نيوز/ اعلن رئيس الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، الفريق الطيار شهاب جاهد، مساء اليوم الاثنين، استقالته من منصب رئاسة النادي.

وقال جاهد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان استقالته من منصبه جاء بسبب "عدم جدية بعض اعضاء الهيئة الادارية في تسمية مدرب لقيادة الصقور".

وبين أن هناك "اشخاصا داخل النادي ينصاعون لرغبات البعض من الجمهور الذين يسعون للتدخل عند طرح اسم كل مدرب لقيادة الفريق الكروي".

ولفت جاهد إلى أن "التدخل في عمل الهيئة الادارية مرفوض من قبلي، واذا كان التدخل في زمن الادارات السابقة مسموحا فالآن تغير الوضع وعلى الادارة ان تأخذ دورها وهي المسؤولة الاولى عن اختيار المدرب".

واكد رفضه لجميع "التدخلات التي تحاول عرقلة مسيرة النادي اذ تكللت الجهود بالتتويج بلقبي الدوري والكأس في الموسم السابق".

واختتم حديثه بالقول "اتمنى التوفيق للصقور في مباراة كأس السوبر ومحبتي واعتزازي بالجمهور الذي ساند الفريق طيلة الفترة السابقة".