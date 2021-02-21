رئيس نادي الفرات: أرض النادي لن تحال للاستثمار إلّا على جثثنا

شفق نيوز/ اكد رئيس نادي الفرات لكرة القدم، محمد الحوكل، اليوم الأحد، عن اخر تطورات منح أرض النادي للاستثمار، فيما بين ان الامر لن يتم الا "فوق جثثنا".

وقال الحوكل لوكالة شفق نيوز، أن "أرض نادي الفرات الرياضي لكرة القدم مساحتها تبلغ 6 دونم و16 أولك"، لافتا إلى أن "هناك حراكاً من قبل بعض المستثمرين في قضاء سوق الشيوخ جنوبي مدينة الناصرية لغرض استثماره بإنشاء مول تجاري ومرآب للمركبات ومحال تجارية بالاتفاق مع بعض المتنفذين".

وبين أن "النادي تأسس عام 1965م وأن أرض النادي الحالية تم الحصول عليها عام 1970 أي قبل نصف قرن من الآن، والنادي يملك هذه الأرض التي يشيد عليها العابه"، موضحا ان "تدخلا نيابيا أوقف عملية منح اجازة استثمار أرض النادي وصدور تريث بها".

وأضاف الحوكل، أن "الأطراف التي تريد استثمار أرض نادي الفرات عليها أن تنسى هذه الفكرة لأنهم لو أرادوا هذا الشيء أن يحصل فعليهم المرور قبل ذلك على جثثنا كأعضاء للنادي، وأنا سأكون أول شهيدٍ في سبيل النادي".

ويضم النادي الفرات الرياضي وموقعه في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار العديد من الألعاب أبرزها نادي كرة القدم الذي ينافس في دوري أندية الدرجة الأولى حاليا وقد لعب سابقا في الدوري الممتاز، فيما خرج العديد من اللاعبين في الوقت السابق والحالي أبرزهم مهاجم نادي النجف حالياً (احمد كوني).