رئيس نادي الشرقاط: متنفذون باتحاد الكرة ذبحونا بقرار مضحك

شفق نيوز/ ندد نادي الشرقاط الناشط في دوري الدرجة الاولى العراقي بكرة القدم، يوم السبت، بقرار وصفه بـ"المضحك"، والذي قضى باعتباره خاسرا امام نادي الحسين دون أي مسوغ قانوني.

وقال رئيس النادي ضمير عبد الرزاق لوكالة شفق نيوز، إن "قرار لجنة الاستئناف باعتبار الشرقاط خاسرا امام نادي الحسين كان مجحفا، ويفتقد لأي مسوغ قانوني"، مبيناً أن ناديه "لم يرتكب مخالفة قانونية بعد انتقال لاعب من الدرجة الثانية الى نادي الشرقاط، ويمتلك كتاب استغناء رسمي وسُجلَ خلال فترة الانتقالات المقررة".

واضاف أن "معاقبة نادي الشرقاط ظالمة، وذبحت حقنا وضاعت مصداقيتها بين لجنتي المسابقات والاستئناف جراء سوء الفهم الخاطئ للفقرات القانونية"

وبين عبد الرزاق أن "لجنة المسابقات اعتبرت معاقبة الشرقاط فقرة غامضة يمكن حلها وحسمها عبر لوائح الاتحادين الآسيوي والدولي، لكن لجنة الاستئناف حكمت لصالح نادي الحسين بضغوط من متنفذين في الاتحاد العراقي لكرة القدم".

ويلعب نادي الشرقاط ضمن المجموعة الثانية لدوري الدرجة الاولى الى جانب الميناء، الصليخ، عفك، ديالى، الحسين، الكوفة، الجولان، الشرقاط، الناصرية، السماوة، مصافي بغداد، المرور.