رئيس نادي الحدباء الموصلي يعلق عضويته احتجاجا على الاهمال الحكومي المتعمد لقطاع الرياضة

شفق نيوز/ أعلن رئيس نادي الحدباء الرياضي في نينوى تعليق عضويته من رئاسة النادي احتجاجا على الفساد والتجاهل الحكومي المقصود للقطاع الرياضي في محافظة نينوى.

وقال رئيس نادي الحدباء الرياضي محمد العبيدي في حديث لوكالة شفق نيوز: إنه قرر تعليق عضويته من رئاسة النادي، احتجاجا على إهمال الجانب الحكومي المتعمد والمقصود لقطاع الرياضة في نينوى.

وأضاف العبيدي: أن "تعليق العضوية يأتي ايضا على خلفية تجاهل السلطات المحلية في نينوى تخصيص قطعة أرض للنادي رغم إنجاز المعاملات والطلبات الخاصة بها قبل عدة سنوات"، مشيرا إلى أنها تأتي أيضا بسبب عدم صرف المنحة الرياضية التي قدمتها الحكومة المركزية منذ نحو 3 سنوات وتبلغ نحو 3 مليارات دينار والتي تسلمتها الحكومة المحلية السابقة في نينوى لكنها لم تصرفها لغاية الآن للأندية الرياضية في المحافظة.

ولفت العبيدي إلى وجود عمليات استثمار للأراضي بالجانب الرياضي من قبل الحكومة المحلية السابقة لشخصيات قريبة من النواب في حين كانت ترفض منح الأراضي للأندية الرياضية لغرض استغلالها في خدمة الشباب والرياضة بنينوى.