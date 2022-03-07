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رئيس نادي اربيل يلتقي بإدارة الشرطة ويتفقان على تعاون مشترك

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-07T20:16:45+0000
رئيس نادي اربيل يلتقي بإدارة الشرطة ويتفقان على تعاون مشترك

شفق نيوز/ زار رئيس الهيئة الإدارية لنادي أربيل، وليد عارب، مقر نادي الشرطة الرياضي اليوم الاثنين، وكان في استقباله نائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي الشرطة غالب الزاملي، وعضو الهيئة الإدارية الفريق صادق فرج.

وذكر بيان لنادي الشرطة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الزيارة تضمنت مناقشة محاور عدة، أهمها التعاون المشترك بين الجانبين وسبل تعزيزه، وطرح فكرة تبادل الخبرات فيما يخص الألعاب الرياضيّة المتنوعة، إضافة الى إمكانية تطوير الجوانب الإدارية والفنية بما يخدم الناديين، وتعزيز التنسيق المشترك وتطويره بما يسهم في الارتقاءِ بالعمل الرياضي بشكل خاص، وبما يسهم في تطوير الرياضة العراقية بشكل عام.

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