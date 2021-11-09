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رئيس نادي اربيل الرياضي يتنازل عن منصبه "لأسباب خاصة"

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-09T12:30:27+0000
رئيس نادي اربيل الرياضي يتنازل عن منصبه "لأسباب خاصة"

شفق نيوز/ أعلن عبدالله مجيد رئيس نادي اربيل الرياضي يوم الثلاثاء، تنازله عن رئاسة النادي دون أن يوضح الأسباب التي دفعته لذلك.

وقال مجيد في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ ان "نادي اربيل ليس ملكاً لأحد وإنما هو ملك من يخدمونه".

وأضاف أن "لدي اسبابي للتنازل عن هذا المنصب، وايضا من اجل افساح المجال امام الاخرين ونتمنى ان تكون النتائج جيدة خلال الفترة القادمة".

وتابع أن "من الضروري أن يكون هناك أيضا دعم حكومي لانه سابقا كانت هناك ازمة مالية ولكن الان الاوضاع تحسنت ويجب دعم النادي".

يذكر أن عبدالله مجيد ترأس نادي اربيل الرياضي لمدة 16 عاما.

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